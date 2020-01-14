Новосибирск, , 05:48 — REGNUM Правительство Новосибирской области, мэрия Новосибирска и ОАО «Российские железные дороги» подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Травников, мэр Анатолий локоть и начальник Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Александр Грицай, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

В рамках соглашения запланировано создание новых транспортно-пересадочных узлов; обеспечение транспортной безопасности и транспортной доступности населения; предупреждение травмирования граждан и взаимодействие в области мобилизационной подготовки и гражданской обороны и так далее.

«Сегодня мы возлагаем большие надежды на реализацию проекта «Городская электричка». Это не столь отдалённая и затратная перспектива, как может показаться на первый взгляд. Уже есть первые наработки, связанные с Южным направлением, которые решают проблему транспорта из Академгородка до центра Новосибирска, прокомментировал мэр Новосибирска. — Кроме того, в повестке дня — совместные внутригородские проекты, такие как открытие железнодорожного переезда, соединяющего улицы Гребенщикова и Фадеева».

Александр Грицай отметил, что история подписания трехсторонних соглашений началась в 2002 году и теперь каждый раз документ подписывается на шесть лет.

По его словам, за последние пять лет железная дорога инвестировала в Новосибирскую область более 42,5 млрд рублей, из них 13,6 млрд — в 2019 году.