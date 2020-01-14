Владивосток, , 05:41 — REGNUM Учебно-парусное судно «Паллада» прошло острова Пасхи в Тихом океане, таким образом покрыв уже 9 тысяч морских миль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росрыболовства.

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Пройденное расстояние составляет треть от всего запланированного кругосветного плавания, в течение которого находящиеся на борту курсанты осваивают вопросы морской практики — занимаются судовыми работами, несут вахту, проходят обучение, здесь же проходят спортивные состязания и тренировки.

Ожидается, что в чилийский порт Вальпараисо парусник зайдёт до 29 января.

Как сообщало ИА REGNUM, судно «Паллада» вышло в кругосветное плавание из Владивостока в начале ноября.