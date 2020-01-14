Владивосток, , 05:23 — REGNUM В системе УМВД Приморья к 1 февраля будет сформирован специальный взвод, задачей которого станет обеспечение туристической безопасности для посещающих Приморский край иностранцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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Туристических полицейских будет отличать от других полицейских нарукавная повязка с надписями на русском и английском языке, ожидается, что на службу в этот взвод будут подбираться граждане, владеющие английским, китайским, японским или корейским языками. Турполицейские должны будут уметь объяснить иностранцам как пройти к каким-либо достопримечательностям, а также будут оберегать гостей города от преступных посягательств.

Как сообщало ИА REGNUM, после отстранения от должности подозреваемого в превышении должностных полномочий полковника полиции Андрея Миляева, в Приморье назначен новый начальник уголовного розыска.