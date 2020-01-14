Тайбэй, , 04:26 — REGNUM Первый в 2020 году снег выпал на Тайване с приходом на остров холодного фронта, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

Гора Хэхуаньшань в центральной части Тайываня, высота которой составляет 3952 метра, и которая является высочайшей точкой острова, была укрыта снегом начиная с высоты 3402 метра, который выпал утром 13 января.

В некоторых других горных районах острова на высоте выше 3000 метров также выпал снег. Во множестве районах Тайваня температура упала до 12−14 градусов Цельсия. Холодный фронт, по прогнозам метеорологов, ослабнет к 14−16 января.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое похолодание и метель пришли на север Китая в самом конце декабря 2019 года. В некоторых районах температуры упали на 14 градусов.

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