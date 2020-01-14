Якутск, , 04:24 — REGNUM Экспедиция «Покорители холода» добралась до самых суровых районов Якутии.

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Отправившись в путь 12 января, участники экспедиции доехали до села Тёплый ключ Томпонского района, а уже 13 января одна команда поехала в Оймяконский район, другая — в Верхоянский.

Блогер-участник Илья Воскресенский заснял на видео жителей Чурапчинского района, которые купались в проруби при — 30 градусах, пишет телеканал «Якутия 24».

«Проект должен стать визитной карточкой нашей республики», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, экстремалы-добровольцы в течение двух недель будут измерять рекордно низкую температуру в Оймяконском и Верхоянском районах Якутии. По итогам испытаний победитель получит титул «Покоритель холода».