Якутск, , 03:39 — REGNUM В Крыму продолжатся поисковые работы Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, которая стала первой на пути к полному освобождению Керчи.

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В военной операции по освобождению Керчи от фашистских захватчиков предположительно участвовало около 2 тыс. якутян. Поисковые отряды обнаружили 117 погибших и много пропавших без вести.

«В Крыму отсутствует информация по поисковым работам по установлению останков якутских воинов на Крымском полуострове, нет памятников и мемориалов, посвященным освободителям Крыма — выходцам из Якутии», — цитирует члена Общественного совета при постоянном представительстве Якутии при президенте РФ Наталью Демину News.Ykt.Ru.

Демина вместе с активистами из Севастополя и Керчи встретилась с руководителями музея истории Эльтегинского десанта в селе Героевское. Именно здесь, окружённые со всех сторон советские солдаты, больше месяца отражали атаки немцев. В итоге Керчь была полностью освобождена. А в 1985 году здесь открыли музей.

По словам Деминой, есть договорённости, что работы в Крыму по увековечиванию памяти якутян будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, останки семи военнослужащих были найдены в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях в 2018—2019 годах. Поиски вела всеукраинская общественная организация «Союз «Народная память».