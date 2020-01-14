Москва, , 03:19 — REGNUM Пассажирам, путешествующим с домашними животными, придётся по-прежнему изучать правила перевозки конкретных авиакомпаний, пишут 14 января «Известия» со ссылкой на письмо Минтранса России.

В ответе Общероссийскому объединению пассажиров, которое ранее предложило установить единые требования по габаритам для перевозки питомцев, содержится отрицательный ответ. Таким образом, нормы перевозки животных в самолётах останутся без изменений.

В ведомстве пояснили, что нормы провоза устанавливаются авиакомпанией на основании требований документации конкретного самолета. С согласия перевозчика в самолёт можно взять конкретных животных и служебных собак, при этом вес животного устанавливается авиакомпанией и оплачивается отдельно.

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