Томск, , 03:10 — REGNUM В Томске 15 января откроется XXI Сибирская молодёжная ассамблея «Профессии будущего. Цифровые платформы». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

Мероприятия продлятся до 18 января. В них примут участие более 150 школьников восьмых-одиннадцатых классов из Томской области и других регионов.

Конкурсная программа ассамблеи включает в себя управленческую олимпиаду «Новый интеллект» и бизнес-олимпиаду. Победители станут резидентами регионального банка данных «Молодёжный кадровый ресурс Томской области».

Как сообщало ИА REGNUM, в России гранты до 125 тыс. рублей смогут получать школьники.