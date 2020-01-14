Гуанчжоу, Китай, , 02:41 — REGNUM Полиция провинции Гуандун на юге Китая недавно раскрыла банду, занимавшуюся контрабандной наручных часов, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

Расследование показало, что банда использовала компанию по торговле часами для закупки за рубежом часов среднего и премиального класса, а затем ввозила их в Китай при помощи почтовых отправлений с поддельными декларациями, или же посредством специальных контрабандистов, а затем продавала их через интернет-магазины. Более 90 тыс. контрабандных часов на сумму 400 млн юаней ($58 млн) проходит по данному делу.

6 января бюро по борьбе с контрабандой при Главному правлении таможни КНР провело рейд совместно с таможенными органами Шанхая и Гуандуна, в результате которого было арестовано 19 подозреваемых в различных местах. Расследование продолжается.

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