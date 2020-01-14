Пекин, , 02:35 — REGNUM Таможня Китая задержала четыре коробки с изъеденными насекомыми древними книгами, ввезенными из Японии, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

Сотрудники таможни города Чанша, столицы центральной китайской провинции Хунань обнаружили более 10 видов насекомых, а также их молодь в книгах, ввозимых из Японии во время инспекции.

В коробке лежало более 200 книг, большинство из которых относятся к японскому периоду Мэйцзи (1868−1912), когда Япония отказалась от самоизоляции и встала на путь модернизации. Самая ранняя книга датируется 1466 годом.

Все книги содержали в себе опасных насекомых, сообщил представитель таможни Лян Дун. Эксперты потратили три дня на удаление насекомых из книг. В последние годы все большее число обеспеченных китайцев покупают антиквариат из Японии, включая картины и керамику. Зачастую, предметы старины сопровождаются подобного рода нежданными спутниками.