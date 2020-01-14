Нью-Йорк, США, , 02:30 — REGNUM Смертная казнь грозит афроамериканцу Графтону Томасу, подозреваемому в том, что он 28 декабря устроил поножовщину в еврейской общине в США. Об этом 13 января сообщает Reuters.

По информации агенства, судья по Южному округу штата Нью-Йорк Кэти Сейбел не исключает, что если один из пяти пострадавших, пребывающий сейчас в коме, умрёт, подозреваемому будет грозить уже не пожизненное заключение, а смертная казнь.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на прихожан синагоги в районе Монси в штате Нью-Йорк (США) произошло 28 декабря. Пять человек были ранены, причём один находится в тяжёлом состоянии. Скрывшегося с места преступления нападавшего удалось задержать через час, им оказался Графтон Томас.

При обыске у Томаса нашли нож со следами крови и материалы с упоминанием Адольфа Гитлера и нацизма. Подозреваемому в нападении на евреев предъявлены обвинения в совершении преступления на почве расовой и религиозной ненависти, попытке помешать религиозным обрядам и покушении на убийство.

Читайте также: Подозреваемый в атаке у синагоги в США лечился от расстройств психики

Читайте ранее в этом сюжете: У напавшего на прихожан синагоги в США нашли материалы о Гитлере