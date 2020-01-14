Тегеран, , 02:30 — REGNUM В момент попадания ракеты ПВО в украинский самолет Boeing 737 в небе над Тегераном пролетал еще один авиалайнер, который вовремя вышел на связь с иранскими диспетчерами и не был сбит. Об этом 13 января в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

Данный самолет принадлежал катарским авиалиниям. Мусави Беюки отметил, что, скорее всего, пилоты катарского самолета заметили в небе свет, похожий на работу ПВО, и связались с землей. Диспетчеры доложили о перемещении военным и самолет благополучно пролетел.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января МИД РФ рекомендовал российской компании «Аэрофлот» осуществлять полеты в Тегеран и обратно только в светлое время суток.

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