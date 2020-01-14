Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Владелец YouTube-канала Dream реализовал проект, который некоторое время назад начали обсуждать в сообществе Minecraft. Ролик с демонстрацией результатов оригинального эксперимента он опубликовал 12 января.

Dream уговорил своего друга надеть на правую руку ошейник для собак «антилай», который совершает электрический разряд в тот момент, когда животное начинает лаять.

Ошейник был сопряжён с игрой таким образом, что каждый раз, когда молодой человек получал в Minecraft урон, он также получал небольшой удар током. Стоит отметить, что эксперимент удался и некоторые моменты видео являются достаточно смешными.

Ранее на форуме Reddit один из участников заявил, что он он реализовал обратную связь с игрой, основанную на том же принципе. Однако впоследствии выяснилось, что он лжёт и публикация была удалена с площадки.

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