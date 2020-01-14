Ростов-на-Дону, , 00:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону организован сбор и переработка новогодних елей и сосен. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оператора «Чистый город».

«Собранные отходы направляются на шредирование. Там их измельчают в щепу, которую можно использовать при благоустройстве территории», — говорится в сообщении.

При этом специалисты отмечают, что выбрасывать хвойные деревья в мусорные баки нельзя. Их необходимо оставлять либо в специальных отсеках для крупногабаритных отходов, либо на специализированных площадках. Если таковых нет, то ель или сосну надо поставить рядом с контейнерами.