Пекин, , 00:10 — REGNUM В Китае на конец 2019 года насчитывалось 39 гражданских мега-аэропортов с годовым пассажирооборотом более 10 млн человек, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

Общее количество гражданских аэропортов в Китае достигло 238 единиц на конец 2019 года, если верить свежей статистике Управления гражданской авиации Китая (CAAC). В 2019 году количество сертифицированных генеральных аэропортов Китая достигло 246 единиц, впервые обогнав по количеству гражданские аэропорты.

За прошедший год гражданская авиация Поднебесной перевезла 660 млн пассажиров и 7,52 млн тонн грузов, что соответственно на 7,9% и 1,9% выше, чем годом ранее. В настоящее время Китая является вторым по величине рынком гражданской авиации. Ожидается, что Поднебесная выйдет на первое место уже в середине 2020-х годов, если верить прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта.

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