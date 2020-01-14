Тяньцзинь, Китай, , 00:08 — REGNUM Таможня города центрального подчинения Тяньцзиня на севере Китая изъяла 328 изделий из слоновой кости и частей слоновой кости в 2019 году в рамках усиления надзора за незаконным оборотом этого вида товаров, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

Сотрудники таможни расследовали 55 случаев, связанных с контрабандой слоновой кости за прошедший год, изъяв 39,92 кг запрещенных к продаже товаров из слоновой кости. По одному из последних случаев таможенники пресекли ввоз в страну подозрительной посылки из Японии, которая содержала изделия из слоновой кости весом около 532 граммов.

Напомним, что власти Китая приняли политику нулевой терпимости к контрабанде частей животных, находящихся под угрозой вымирания. В частности, с 2015 года в стране был введен запрет на импорт любых изделий из слоновой кости, а с 2017 года был полностью запрещен их коммерческий оборот внутри страны.

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