Пекин, , 00:02 — REGNUM В Китае за 2019 год зафиксировано меньше лесных пожаров и сокращение площадей пострадавших от пламени лесов благодаря эффективной работе по профилактике возгораний, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

В общей сложности 2345 лесных пожаров было зафиксировано в Китае за прошедший год, что на 133 меньше, чем годом ранее. Снижение относительно 2018 года составило 5,4%, если верить данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, представленным 13 января. Площадь пострадавших лесов сократилась ан 17,2% относительно 2018 года.

Министерство связывает столь позитивные показатели с улучшением межведомственного взаимодействия на поприще профилактики и борьбы с лесными пожарами, а также ростом профессионализма в рядах пожарных, равно как и улучшением эффективности средств наблюдения за лесами.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с неконтролируемым палом травы на шесть лет сел в тюрьму житель китайской провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Неконтролируемый пал на шесть лет отправил за решётку жителя Китая