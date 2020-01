Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Арт-директор проекта God of War Раф Грасетти опубликовал в сети постер, на котором изображены персонажи популярной игровой серии Star Fox. Он выложил изображение 12 января на своей странице в Insagram.

https://www.instagram.com/p/B7OjD9YBmE1/

Грасетти придал «глянцевый» вид ряду персонажей, причем, стоит отметить, что некоторые из них не являются героями. Например, четверо персонажей на переднем плане — это главный герой Фокс МакКлауд и члены его команды, а Вольф О'Донелл — это антагонист и личный враг Фокса.

Напомним, самая первая игра серии Star Fox вышла ещё в 1993 году на платформе Super Nintendo (SNES). В ЕС франшиза известна под другим названием — Starwing.

Стоит отметить, что в игровой картридж для SNES тогда впервые был интергрирован графический ускоритель Super FX, давший возможность создателям игры использовать сложные трёхмерные модели с использованием полигонов. В том числе благодаря этому игра приобрела большую популярность.

