Екатеринбург, , 22:49 — REGNUM В Екатеринбурге не планируют насильно расселять жильцов частного сектора на Уралмаше и Юго-Западе города. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бирюлин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии уверяют, что жителей дезинформируют о будущем «изгнании с земель».

«Даже детский сад нельзя построить на месте существующего жилья», — напомнил вице-мэр.

Любой застройщик обязан договариваться с собственником частного жилья и выкупать его объект недвижимости — других вариантов не предусмотрено, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге анонсировали реновацию промышленных зон. Один из вариантов предусматривает частичную застройку территории Уралмашзавода.

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