Нижний Новгород, , 22:46 — REGNUM Нижегородец сделал предложение девушке, используя подсветку Дмитриевской башни кремля. Фотографию послания опубликовал в своем аккаунте в социальных сетях губернатор Глеб Никитин.

Дмитриевская башня Нижегородского кремля @gsnikitin

На башне появилась надпись: «Наташа, выходи за меня замуж?».

«Новогодняя подсветка зашла. Да так, что один нижегородский романтик вот так сделал предложение любимой!» — прокомментировал губернатор. Однако он попросил не спрашивать, как молодой человек это сделал и поздравил нижегородцев со Старым Новым годом.

Девушке Никитин пожелал счастья, и такой же романтичной семейной жизни.

В комментариях, видимо, девушка, которой и было адресовано послание, поблагодарила губернатора за фото, отметив, что сама его сделать от удивления не успела. Она пригласила главу области на свадьбу.

Как сообщало ИА REGNUM, за 600 дней до 800-летия Нижнего Новгорода была включена архитектурная подсветка Кремля.

Она была запущена 29 декабря в 20:21 мск от Георгиевской башни до Кладовой, на Дмитриевской башне было представлено уникальное 3D-мэппинг шоу. Кульминационной точкой праздничных мероприятий в рамках 800-летия Нижнего Новгорода станет 19 августа 2021 года.