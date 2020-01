Вашингтон, , 22:37 — REGNUM В разработке находятся фильм и сериал по многопользовательской игре Star Wars: Knights Of The Old Republic. Об этом 13 января сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание напоминает, что в мае 2019 года СМИ сообщали: с проектом полнометражного фильма связана сценарист Лаэта Калогридис, ранее работавшая над созданием фильма «Алита: Боевой ангел». Тогда в сеть также выложили информацию о том, что картина может стать первой в новой трилогии.

Напомним, первая игра Star Wars: Knights Of The Old Republic вышла в 2003 году. Всего к ней было выпущено восемь дополнений, последним стало Onslaught, релиз которого состоялся в октябре 2019 года. В качестве разработчика выступает студия BioWare Austin, а издателя — Electronic Arts.

