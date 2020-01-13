Екатеринбург, , 22:12 — REGNUM В администрации Екатеринбурга выяснят, каким образом сносимый из-за строительства нового зала свердловской филармонии дом попал в список капремонта. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

По словам пресс-секретаря мэрии Виктории Мкртчян, если объект попал по ошибке, то даже в утверждённый документ можно будет внести изменения. Специалист пообещала выяснить, по какой причине дом на Карла Либкнехта, 40 попал под капремонт.

Объект находится в списке, указанном в постановлении за подписью главы города.

Как сообщало ИА REGNUM, в доме перед будущим сносом уже успели выкупить все квартиры у последних жильцов. Новый зал свердловской филармонии планируют построить к 300-летию Екатеринбурга.

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