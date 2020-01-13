Набережные Челны, Татария, , 22:01 — REGNUM Жители Набережных Челнов в социальных сетях обсуждают новый скандал в образовательной сфере. Одна из родительниц сообщила, что в школе №21 учеников в каникулы вызвали на принудительную очистку территории учреждения от снега. Вся площадка поделена на сектора, которые закреплены за определенным классом, дворника нет, и детей обязали убирать территорию до или после уроков, а в каникулы вызвали специально.

При этом мнения пользователей разделились, одни считают, что ничего страшного в том, что школьники «несколько раз взмахнут лопатой» нет, другие — что дети в школу должны ходить учиться, а не двор убирать, для таких работ должен быть специальный человек на постоянной основе.

В администрации города прокомментировали ситуацию, пояснив, что «участие в уборке возможно в рамках реализации программы трудового воспитания по ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты)», сообщает Inkazan. В мэрии подчеркнули, что школьников привлекают к уборке территории только с письменного согласия родителей.

Также уточняется, что в случае обильных снегопадов используется специальная техника. В администрации добавили, что ставка дворника в настоящее время вакантна.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в соцсетях распространилась видеозапись, которая якобы демонстрирует «учения», где школьников попросили нападать на правоохранителей со щитами. Полицейских же, отмечает публикатор в комментариях, просили давать отпор. По словам автора видео, запись сделана 20 декабря в Новотроицкой школе Тукаевского района. Позднее проведение занятий с участием школьников опровергли в пресс-службе Росгвардии. Однако в МВД республики уточнили, что занятия с участием школьников действительно проходили в этом учебном заведении. Но по данному факту проводится проверка МВД, также на инцидент обратила внимание детски омбудсмен Татарии Гузель Удачина.

После этих занятий уволилась глава районного отдела образования. В минобразования Татарии сформирована комиссия, которая проводит проверку.