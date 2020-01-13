Москва, , 21:59 — REGNUM В «Столото» расценивают как «вопиющую клевету» обвинения в подтасовке результатов новогодней лотереи с выигрышем в один миллиард рублей. Об этом заявили 13 января в пресс-службе компании.

«Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», — приводит комментарий пресс-службы РИА Новости.

В «Столото» также заявили, что утверждения о якобы наличии у компании связей с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до проведения розыгрыша.

Сообщается, что компания в настоящее время готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо имя победителя лотереи «Столото», выигравшего миллиард