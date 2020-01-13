Москва, 13 января 2020, 21:59 — REGNUM В «Столото» расценивают как «вопиющую клевету» обвинения в подтасовке результатов новогодней лотереи с выигрышем в один миллиард рублей. Об этом заявили 13 января в пресс-службе компании.
«Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», — приводит комментарий пресс-службы РИА Новости.
В «Столото» также заявили, что утверждения о якобы наличии у компании связей с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до проведения розыгрыша.
Сообщается, что компания в настоящее время готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации.
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