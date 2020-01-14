Екатеринбург, , 03:08 — REGNUM В столице Среднего Урала попал в список капремонта жилой дом, который планировали снести для строительства нового зала Свердловской филармонии. Информация указана на сайте горадминистрации.

Объект попал в список зданий, которым сделают капитальный ремонт в 2020 году. Дом по Карла Либкнехта, 40 указан в официальном постановлении за подписью мэра Александра Высокинского.

В здании на настоящий момент выкуплены все квартиры. В скором времени свердловские власти планировали демонтировать жилой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее общественники выражали несогласие с тем, что в ходе постройки нового зала будет сокращён находящийся рядом сад Вайнера. Впрочем, строители утверждают, что они посадят дополнительные деревья заместо тех, которые будут убраны.