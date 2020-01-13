Тверь, , 21:39 — REGNUM В Тверской области намерены обеспечить проведение торжеств к празднованию 75-летия Победы на самом высоком уровне. Центрами торжеств 9 мая станут Города воинской славы Тверь и Ржев, а также площадка Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона по итогам совещания, которое 13 января провёл губернатор Игорь Руденя. Глава региона напомнил, что освобождение первого областного центра СССР, города Калинина (теперь Тверь), а также Ржевская битва входят в число важнейших событий истории Великой Победы.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«На заседании Российского организационного комитета «Победа» президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, помогать молодым людям осознать свою сопричастность Родине, великим делам предков, ответственность за будущее России. Именно это должно стать главным духовным смыслом Года памяти и славы», — отметил Игорь Руденя.

9 Мая торжества начнутся у Ржевского мемориала Советскому солдату, где состоится церемония возложения цветов. Позже здесь же состоится закрытие Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая ежегодно проходит в Ржевском районе. В Твери также состоится возложение цветов к стеле «Город воинской славы», обелиску Победы и Вечному огню. Торжественным маршем пройдут войска Тверского территориального гарнизона. В это же время в Ржеве пройдут церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советским воинам, к обелиску Советским воинам, прохождение войск Ржевского гарнизона. Все мероприятия будут транслироваться на больших экранах, а также в телеэфире и в сети. В 15:00 в муниципалитетах региона пройдёт шествие «Бессмертного полка». В 19:00 будет объявлена Всероссийская минута молчания. В 22:00 в Твери и Ржеве торжества завершит праздничный салют. Регион по традиции присоединится к федеральным и международным проектам «Георгиевская ленточка», «Улицы Героев», «Письмо Победы», «Поклонимся великим тем годам», пройдут многочисленные концертные программы и другие события.

В ходе обсуждения губернатор обратил особое внимание на поддержку ветеранов. Так, обсуждалось обеспечение бесплатного проезда к местам проведения праздничных мероприятий. К 9 мая всем ветеранам будет вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», а также предоставлена региональная денежная выплата, в 2020 году она составит 25 тыс. рублей. Выплату получат не только ветераны, но и более 100 тысяч жителей региона, ранее не получавших данной поддержки: труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. Поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.