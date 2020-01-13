Курган, , 21:26 — REGNUM В Курганской области разбираются с причинами серо-жёлтого налёта не снеге, который по мнению жителей посёлка Введенское появился недавно в результате выброса в атмосферу с местного предприятия, которое осуществляет добычу и переработку бентонитовой глины. Фотографии и видео с «разукрашенным» снегом появились в паблике «ЧС Курган», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автор поста в «ЧС Курган» заявляет, что в посёлке произошла «экологическая катастрофа». Так ли это, сейчас выясняют специалисты областного департамента природных ресурсов и природоохранной прокуратуры.

По информации пресс-службы главы Курганской области, с 14 января в посёлке Введенское будет работать передвижная лаборатория регионального Центра гигиены и эпидемиологии. Будут взяты пробы на границе санитарно-защитной зоны предприятия, которое обвиняют в загрязнении снега, и в жилом секторе населённого пункта.