Лондон, , 21:17 — REGNUM Решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл начать «новую жизнь» поддержала королева Великобритании Елизавета II. Об этом 13 января сказано в заявлении Её Величества, которое было распространено Букингемским дворцом.

В заявлении сказано, что у королевы и её семьи состоялась дискуссия по поводу решения принца Гарри. Члены королевской семьи и сама Елизавета II полностью поддерживают принца Гарри и Меган Маркл в их желании создать себе «новую жизнь», не связанную с обязанностями членов королевской семьи.

При этом отмечается, что члены королевской семьи предпочли бы, чтобы принц Гарри с супругой не отказывались от статуса старших членов королевской семьи и продолжили исполнять сопровождающие данный статус обязанности.

Елизавета II подчёркивает, что члены королевской фамилии понимают и уважают желание принца Гарри и его супруги стать самостоятельной семьёй и вести более независимую жизнь. Королева также заявила, что семья принца Гарри и Меган Маркл останется ценной частью её семьи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о назначении королевой Елизаветой II совещания в связи с решением принца Гарри и Меган Маркл отказаться от полномочий королевской семьи.

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