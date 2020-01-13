Елец, Липецкая область, 13 января 2020, 19:53 — REGNUM Председатель профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева и руководитель елецкого филиала Липецкой станции Владимир Шишкин выступили против ликвидации учреждения. Об этом 13 января сообщила пресс-служба организации.
Ранее «Альянс врачей» сообщал, что против ликвидации филиала выступили доноры и весь коллектив учреждения, а Владимир Шишкин обратился в администрацию президента с просьбой проверить законность решения, принятого липецкими чиновниками.
Напомним, сотрудникам филиала о его ликвидации сообщили 27 декабря 2019 года. Официальная причина закрытия учреждения — неэффективность его работы, подтверждённая управлением организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России.
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