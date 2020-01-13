Елец, Липецкая область, , 19:53 — REGNUM Председатель профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева и руководитель елецкого филиала Липецкой станции Владимир Шишкин выступили против ликвидации учреждения. Об этом 13 января сообщила пресс-служба организации.

«Филиал производит огромное количество материалов крови, многие доноры приезжают туда из Липецка. Закрытие может иметь фатальные последствия. Кроме того, оно является незаконным, так как нарушены сразу несколько пунктов ТК РФ: данный вопрос должен был сначала обсуждаться с профсоюзом, сотрудникам должны были быть разъяснены причины закрытия», — говорится в сообщении профсоюза.

Ранее «Альянс врачей» сообщал, что против ликвидации филиала выступили доноры и весь коллектив учреждения, а Владимир Шишкин обратился в администрацию президента с просьбой проверить законность решения, принятого липецкими чиновниками.

Напомним, сотрудникам филиала о его ликвидации сообщили 27 декабря 2019 года. Официальная причина закрытия учреждения — неэффективность его работы, подтверждённая управлением организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России.

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