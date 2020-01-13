Калининград, , 19:43 — REGNUM В посёлке Гурьевске, в пригороде Калининграда, сегодня, 13 января, был открыт «парк сенситивного развития», который стал одним из победителей всероссийского конкурса по благоустройству городской среды и получил грант в размере 55 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Парк сенситивного развития» в посёлке Гурьевске, в пригороде Калининграда Gov39.ru

Общая стоимость проекта, включая деньги областного и муниципального бюджетов, составила 136 млн рублей. С выполненными работами в парке сегодня ознакомился губернатор области Антон Алиханов, который отметил, что по аналогичным проектам в 2020 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» планируется благоустройство парка в Багратионовске, Правдинске и работы в одном из кварталов в Черняховске.

В новом парке в Гурьевске созданы тематические зоны для отдыха с детьми и занятий со школьниками.