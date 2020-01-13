Липецк, , 19:40 — REGNUM Сотрудникам подлежащего ликвидации филиала ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови» в городе Ельце помощь в дальнейшем трудоустройстве пообещало региональное управление здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На станции работают 32 человека: четыре врача, 18 человек среднего медицинского персонала и десять человек прочего персонала. Ранее местным журналистам стало известно, что медикам и заведующему станцией предложили вакансии слесаря, плотника и тракториста. В управлении здравоохранения это объяснили трудовым законодательством РФ.

При этом глава профильного управления Юрий Шушуков заверил, что работникам окажут содействие в трудоустройстве на вакансии в медицинских учреждениях Ельца и сохранят все выплаты за квалификационные категории.

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