Киев, , 19:32 — REGNUM Порядка 30% погибших украинцев рейса Тегеран — Киев идентифицированы, сообщил 13 января журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

На Украину тела погибших будут доставлены ориентировочно 20−21 января, уточнил он.

Напомним, в пассажирском самолёте Boeing 737−8KV авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сбитом 8 января 2020 г. иранскими ПВО под Тегераном, находились 11 украинцев: два пассажира и девять членов экипажа.

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