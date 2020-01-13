Казань, , 19:26 — REGNUM Ледовый городок и центральную ёлку в Казани у центра семьи «Казан», а также световые инсталляции на улице Баумана и на катке в парке «Чёрное озеро» сохранятся до марта. Об этом заявил руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

В администрации Казани отметили, что с момента открытия центральную новогоднюю площадку посетили более 395 тыс. человек, она стала самой популярной у гостей и жителей столицы Татарии. При этом число посетителей всех новогодних площадок в Казани составило 451 тыс. человек.

С 14 января начнут разбирать праздничную иллюминацию и деревья на территории остальных городских парков и скверов. Всего новогодние городки работали на площадках 18 общественных пространств, на ltcznb были установлены новогодние ёлки.

Как сообщало ИА REGNUM, главная новогодняя ёлка Казани обтянута специальной сеткой из 93 тыс. светодиодных пикселей, также на ней установлены 12 световых пушек полного вращения и 640 гирлянд. В праздничные дни здесь ежедневно проходило световое шоу. Вокруг новогодней красавицы расположился сказочный ледовый городок со скульптурами Деда Мороза, Снегурочки, дракона, тролля, кристаллов. На площадке оборудованы пять скоростных горок и ледяной лабиринт. Ёлка открылась 26 декабря.