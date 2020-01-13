Санкт-Петербург, , 19:12 — REGNUM В Петербурге в понедельник, 13 января, утвердили программу профилактики распространения ВИЧ-инфекции на 2020 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Смольный намерен снизить показатель заболеваемости ВИЧ в 2020 году до 53,6 на 100 тыс. человек, увеличить до 24% охват петербуржцев медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, а долю больных под диспансерным наблюдением довести до 90%.

На начало года в Петербурге, по данным властей, живет почти 45 900 ВИЧ-инфицированных граждан. В 2019 году было зарегистрировано 2 тыс. 870 новых случаев, в том числе примерно у 1,6 тыс. петербуржцев, остальные случаи относятся к лицам, находящимся в Северной столице временно.

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец отметил, что в последние годы в Петербурге число регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции снижается. Так, в 2018 году было выявлено 1647 человек, это на 4% больше, чем в ушедшем, 2019 году. В прошлом году более 75% вновь выявленных больных получили ВИЧ-инфекцию половым путем.

Бороться с проблемой власти намерены через организацию доступа больных в бесплатные и анонимные врачебные кабинеты и мобильные пункты тестирования.

Для тех, кто уже заразился ВИЧ, необходимо повысить доступность терапии. Сегодня ее получают 70% от числа зарегистрированных больных. При этом Лисовец подчеркивает, что дело не в нехватке медикаментов, а в нежелании больных их получать. В том числе и для изменения этой ситуации власти привлекают некоммерческие общественные организации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге вновь приблизят к пациентам места выдачи препаратов от ВИЧ