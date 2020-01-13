Елец, Липецкая область, , 19:07 — REGNUM Филиал ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови» в городе Ельце закроют, а его сотрудникам предложат новые должности. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации по итогам брифинга, который прошёл 13 января в региональном управлении здравоохранения.

Решение закрыть станцию чиновники приняли после анализа эффективности её работы, который провела начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер. У больниц региона не должно возникнуть дефицита донорской крови и её компонентов, заверяют в профильном управлении. В Елецкой горбольнице №1 имени Н. А. Семашко планируют создать круглосуточную службу экспедиции крови и организовать выезды мобильного комплекса службы крови.

Здание бывшего филиала станции планируют использовать для нужд либо органов соцзащиты, либо медицинских учреждений.