Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 18:52 — REGNUM На Ямале открыли первый приют для бездомных животных. Центр под названием «Котопёс» расположен в городе Лабытнанги. На его примере будут организованы приюты для кошек и собак в других муниципалитетах автономного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора ЯНАО.

В приюте «Котопёс» помоют и причешут питомца Пресс-служба губернатора ЯНАО

Безнадзорным кошкам и собакам выделили здание площадью 3 тысячи квадратных метров. Центр «Котопёс» рассчитан на 100 собак и 20 кошек, и отвечает всем современным требованиям по бережному отношению к братьям нашим меньшим. Занимаются питомцами волонтёры общества защиты животных «Ковчег».

"Такие центры позволяют свести в одном месте интересы и зоозащитников, и тех, кто боится агрессии уличных собак. Радует, что это делается силами добровольцев», — заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, посетивший центр 13 января.

Кошки и собаки, попадающие в центр, обследуются ветеринаром, затем 10 дней находятся на карантине. Для лечения больных питомцев отведено изолированное помещение. В центре «Котопёс» есть аппарат УЗИ и операционная для животных.

Кошкам и собакам здесь делают все необходимые прививки, затем их стерилизуют, чипируют, и если не находят им хозяев, отпускают на улицу.

Центр, помимо муниципального задания, предоставляет собственные услуги купания и груминга питомцев, есть зал для выставок и территория для выгула.

Глава города Лабытнанги Мария Трескова поделилась планами развития центра: открытием школы по дрессировки собак, студии пет-терапии, гостиницы для питомцев, чьи хозяева уезжают на время.

Отмечается, что подобные центры планируется открыть в Ноябрьске, Надыме и Муравленко. В Ноябрьске, к примеру, под современный приют для животных перестраивают на данный момент бывший автосалон в промзоне. Ведётся работа по привлечению некоммерческих организаций к работе в новых условиях.