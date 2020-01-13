Москва, , 18:50 — REGNUM Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль приветствовал поручение президента России, лидера ОНФ Владимира Путина освободить врачей от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств. Он напомнил, что с такой инициативой выступал Народный фронт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил перед Правительством РФ задачу до 1 апреля проработать меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей. Такое поручение главы государства по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске осенью 2019 г. опубликовано на сайте Кремля.

Леонид Рошаль подчеркнул, что раньше врачей, которые работали в том числе с онкобольными, при утрате ампулы с обезболивающим наркосодержащим препаратом привлекали к ответственности.

«Доказать невиновность медика, непредумышленность его действий было крайне сложно. И работать врачам в таких условиях крайне непросто. Мы обсуждали этот вопрос в Общероссийском народном фронте и вышли с конкретными предложениями к правительству, администрации президента и самому главе государства. И нас услышали. Освобождение врачей от уголовной ответственности — это положительное решение. Многие, в том числе и пациенты, скажут спасибо. Врачи будут более спокойно назначать обезболивающие», — сказал Леонид Рошаль.

Напомним, что эксперт Общероссийского народного фронта, юрист ГБУЗ «Центр паллиативной помощи» департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова на встрече президента России с представителями общественности рассказала о проблемах, с которыми столкнулась команда проекта «Регион заботы» в субъектах России. Она предложила смягчить ответственность медработников за неумышленную утрату наркосодержащего препарата и дать им право фиксировать данное событие на уровне медицинской организации.

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