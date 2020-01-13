Лос-Анджелес, США, , 18:39 — REGNUM Геймер с ником MegaMango2004 нашёл в игре Apex Legends ошибку, позволяющую менять персонажа прямо во время матча. Своей находкой он поделился на Reddit 13 января.

Игрок сообщил, что изменилась только внешность персонажа — способности остались прежними. В чём кроется причина ошибки, пока неизвестно.

Напомним, Apex Legends — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Его разработкой занимается американская компания Respawn Entertainment.

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