Москва, , 19:09 — REGNUM 947 пассажиров в костюмах Снегурочки и Деда Мороза перевезла низкобюджетная авиакомпания «Победа». Об этом 13 января сообщила пресс-служба авиакомпании.

В период с 30 декабря 2019 года по 2 января 2020 года авиакомпания «Победа», по традиции предложила пассажирам акцию, по условиям которой любой пассажир мог улететь бесплатно на внутрироссийском рейсе своей маршрутной сетиДля этого пассажиру нужно было совершать перелёт в костюме Деда Мороза или Снегурочки.

Если на рейсе были места, то на участника акции оформлялся бесплатный перелёт. По данным авиакомпании, больше всего пассажиров в костюмах улетело из московского аэропорта «Внуково»: здесь были зарегистрированы на различные авиарейсы 443 человека.

На втором месте аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге, откуда улетели 131 Дед Мороз и Снегурочка. На третьем месте оказался Калининград (28 пассажиров), на четвёртом Сочи (27 человек).

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот».

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