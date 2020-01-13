Курск, , 18:23 — REGNUM В Курской области с 6 по 12 января был зарегистрирован 3251 случай ОРВИ и девять лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости ОРВИ — ниже порогового на 20,6%. Почти в 80% случаев заболеваний пациентами становятся дети.

По данным ведомства, у заболевших курян были выявлены вирусы негриппозной этиологии. При этом курянам рекомендуют не заниматься самолечением и при появлении симптомов гриппа и ОРВИ обращаться к медикам.