Москва, , 18:18 — REGNUM Общероссийский народный фронт — учредитель Фонда «Правда и справедливость» — объявил о старте VI Всероссийского конкурса журналистских работ и начале приема заявок. В День печати организаторы конкурса провели пресс-конференцию, на которой пригласили сотрудников региональных СМИ к участию в крупнейшем ежегодном профессиональном конкурсе. Члены Общественного совета Фонда особо отметили стремление организаторов сделать конкурс интересным для тех, кто пишет в социальных сетях.

«Пул журналистов расширен многократно, к ним присоединились блогеры, администраторы групп в пабликах и если мы сможем добиться, чтобы площадка конкурса стала комфортной, привлекательной, профессиональной для перечисленных коллег, я считаю, конкурс свою задачу выполнит», — отметила журналист, председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

В этом году конкурсные работы будут разделены на два блока: новостной репортаж и журналистское расследование.

«Как мы понимаем, сил, возможностей и мужества на журналистское расследование нужно намного больше, чем просто на информационную работу», — подчеркнула заместитель руководителя Исполком ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.

Она рассказала о новых лицах в составе Общественного совета фонда. Оценивать работы 6-го конкурса «Правда и справедливость» будут Владимир Желонкин — главный редактор «Коммерсанта», Павел Гусев из «Московского комсомольца» и директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников. Ирина Плещева также отметила, что в преддверии Медиафорума в восьми федеральных округах пройдут пресс-конгрессы, на которых будут представлены конкурсные работы, их обсудит профессиональное сообщество.

К 13-и номинациям, соответствующим направлениям майского указа президента РФ, лидера ОНФ Владимир Путина, в этом году добавится еще одна. «ОНФ: Мы там, где нужна помощь» — номинация для материалов, рассказывающих, как в регионах при участии активистов Народного фронта решаются проблемы людей. Участники пресс-конференции напомнили, что проводить журналистские расследования, отстаивать права жителей небольших населенных пунктов задача порой даже опасная. Конкурс Фонда «Правда и справедливость» — поддержка региональным журналистам в этой деятельности.

«Если журналист не борется за справедливость, он теряет половину своей профессии, — сказал секретарь Союза журналистов России, правозащитник Михаил Федотов, — Думаю, будет правильным, если работы будут оцениваться жюри с этой позиции. И очень важна материальная составляющая конкурса, чтобы журналист мог быть независимым».

«Сопредседатели будут курировать конкурсные работы по направлениям. Я отвечаю за здравоохранение и демографию. В 2014 году, когда мы начинали, было представлено 1 500 работ, в прошлом году 6 000. Сейчас будет еще больше. Это огромная работа, но очень полезная. Я сам был на Медиафоруме, я вижу его полезность», — резюмировал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

Вся информация по конкурсу (требования, условия, сроки, критерии оценки конкурсных работ) будет представлена на сайте Фонда. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках Медиафорума ОНФ, в ходе которого уже стала традиционной встреча Владимира Путина с лауреатами конкурса.