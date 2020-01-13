Москва, 13 января 2020, 18:18 — REGNUM Общероссийский народный фронт — учредитель Фонда «Правда и справедливость» — объявил о старте VI Всероссийского конкурса журналистских работ и начале приема заявок. В День печати организаторы конкурса провели пресс-конференцию, на которой пригласили сотрудников региональных СМИ к участию в крупнейшем ежегодном профессиональном конкурсе. Члены Общественного совета Фонда особо отметили стремление организаторов сделать конкурс интересным для тех, кто пишет в социальных сетях.
В этом году конкурсные работы будут разделены на два блока: новостной репортаж и журналистское расследование.
Она рассказала о новых лицах в составе Общественного совета фонда. Оценивать работы 6-го конкурса «Правда и справедливость» будут Владимир Желонкин — главный редактор «Коммерсанта», Павел Гусев из «Московского комсомольца» и директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников. Ирина Плещева также отметила, что в преддверии Медиафорума в восьми федеральных округах пройдут пресс-конгрессы, на которых будут представлены конкурсные работы, их обсудит профессиональное сообщество.
К 13-и номинациям, соответствующим направлениям майского указа президента РФ, лидера ОНФ Владимир Путина, в этом году добавится еще одна. «ОНФ: Мы там, где нужна помощь» — номинация для материалов, рассказывающих, как в регионах при участии активистов Народного фронта решаются проблемы людей. Участники пресс-конференции напомнили, что проводить журналистские расследования, отстаивать права жителей небольших населенных пунктов задача порой даже опасная. Конкурс Фонда «Правда и справедливость» — поддержка региональным журналистам в этой деятельности.
Вся информация по конкурсу (требования, условия, сроки, критерии оценки конкурсных работ) будет представлена на сайте Фонда. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках Медиафорума ОНФ, в ходе которого уже стала традиционной встреча Владимира Путина с лауреатами конкурса.