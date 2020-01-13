Екатеринбург, , 18:34 — REGNUM В свердловских деревнях Красный Партизан и Отевка (относятся к Нижнесергинскому району) жалуются на бездействие мусорного оператора. Об этом сообщает ЕАН.

Жители недовольны тем, что у них уже три недели не вывозят мусор со свалок. Деньги за данную услугу регулярно платятся, но проку нет — мусорный оператор ТБО «Экосервис» не осуществлят сбор твёрдых бытовых отходов.

«Возле помоек царит настоящий ужас, уже три недели, мусор растаскивают собаки и птицы», — возмущаются свердловчане.

В «Экосервисе» обещают прокомментировать ситуацию позже.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Свердловской области кладбища заросли мусором. На некоторых из них просто перестали вывозить мусор после реформы обращения с ТКО.

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