Москва, , 18:13 — REGNUM В понедельник, 13 января, опубликован перечень поручений по итогам встречи Президента РФ Владимира Путина с общественностью в Светлогорске.

Правительству Российской Федерации поручено провести анализ мероприятий и обобщить опыт г. Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» по созданию условий для сопровождаемого проживания лиц с ментальной инвалидностью и в случае его положительной оценки представить предложения о распространении такого опыта и об источниках финансового обеспечения соответствующих мероприятий. Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 марта 2020 года. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Правительству Российской Федерации также поручено в те же строки рассмотреть вопрос о целесообразности строительства крупных психоневрологических интернатов, а также о совершенствовании работы существующих психоневрологических интернатов.

«Поручения президента России по итогам встречи с общественностью в Светлогорске в октябре 2019 года являются очень значимыми и важными, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева.

«Ответственным исполнителем этих поручений является председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, что, конечно, придает им очень высокую значимость. Я очень благодарна Владимиру Владимировичу за то, что он дал такие поручения, потому что они как раз отражают суть того диалога, который прошел в Светлогорске, и я надеюсь, что они помогут нам продолжать работу по развитию сопровождаемого проживания и стационарозамещающих технологий на новом уровне, потому что поручения президента — это всегда для нас новая ответственность, и новый этап работы», — отметила президент «ГАООРДИ».

"Мы уже назвали это «ментальной реформой» которая, собственно, идет у нас в стране благодаря доброй воле президента России. И это очень важно и мы надеемся, что еще при нашей жизни что-то будет существенно изменено для тех людей, которые нуждаются в специфических формах обслуживания, для тех, кто сегодня проживает в системе стационарных учреждений», — подчеркнула Маргарита Урманчеева.

Читайте ранее на ИА REGNUM: Путин поручил оценить нужду в крупных психоневрологических интернатах