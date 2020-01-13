Москва, , 18:18 — REGNUM Василиса Маслова, предполагаемый организатор покушения на жену муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили Светланы, отправлена под арест. Соответствующее решение было принято Гагаринским районным судом столицы, сообщает Life.

По версии следствия, директор частной школы Маслова организовала покушение на жену муниципального депутата из-за ревности — женщина испытывала чувства к её супругу. В итоге Светлана Хананашвили выжила, но сейчас находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Во время судебного процесса Маслова была со следами насилия на лице — синяком в области глаза. При этом адвокат подозреваемой заявил о том, что она беременна от муниципального депутата. Однако сам Хананашвили отрицает этот факт.

«О, нет, это дичь вообще! Мы взаимоотношения с ней прекратили достаточно давно, и этого не может быть. Либо от Святого духа», — сказал муниципальный депутат.

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