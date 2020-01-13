Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Лишь 3% жителей Петербурга, готовых к переезду с целью получения новой работы, рассматривают вариант с понижением социального статуса ради моральной перезагрузки. Об этом сообщает 13 января пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно данным исследования, большинство из трех тысяч респондентов Москвы и Санкт-Петербурга боится не найти новую достойную работу после возвращения из другого города. Жителей двух столиц готовы к добровольному переезду только с условием получения каких-то существенных материальных благ.

В связи с этим специалисты считают необходимым прояснить значение популярного в кругу молодых людей понятия «дауншифтинг».

Основатель рекрутинговой платформы Superjob Алексей Захаров считает, что настоящие дауншифтеры — это представители российской элиты, мигрировавшие в Великобританию.

«25-летний менеджер среднего звена, который не нашел себя и поехал искать на Бали, никакой не дауншифтер, а просто лузер», — заявил Захаров.

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