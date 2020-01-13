Канберра, , 17:58 — REGNUM Масштабные лесные пожары в Австралии привели к угрозе исчезновения коал в некоторых частях страны. Об этом сообщила министр по защите окружающей среды Сьюзан Лей в интервью The Sydney Morning Herald.

По её словам, в некоторых штатах сокращение популяции коал в результате пожаров достигает 30%. Министр не исключила, что после окончательной оценки последствий пожаров в отдельных регионах страны коалы могут быть переведены из категории животных, находящихся в уязвимости, в категорию животных под угрозой исчезновения.

Сообщается, что правительство Австралии приняло решение о выделении $50 млн на меры по поддержке дикой природы и спасению пострадавших от пожаров животных.

Напомним, крупные лесные пожары продолжаются в Австралии с осени минувшего года. Их жертвами стали не менее двух десятков человек, также сообщалось о гибели более одного миллиарда особей диких животных.