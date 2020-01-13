Москва, , 17:55 — REGNUM Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого «Левада-центром».

Так, согласно результатам исследования, по сравнению с 2019 годом надежды на лучшее на 2020 год возлагают на 5% опрошенных больше — 63%. При этом 65% россиян полагают, что 2020 год будет спокойным для них лично и их семей. Это максимальный показатель с 2013 года.

Читайте подробнее на ИА REGNUM: Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года

«Для меня цифры, представленные «Левада — центром» по итогам их социологического опроса не удивительны. Может быть, я в большей степени оптимист, чем все остальные, но опрос на самом деле доказывает, что в стране стабильная социально-политическая обстановка, — рассказал политолог Марат Баширов корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты опроса «Левада — центра».

«Населения, которое уверено в своем будущем, становится все больше и больше. Причем этот рост очевиден не в погрешности — не в пределах одного-полутора процентов, а 5−7 процентов по разным группам вопросов. И это некоторые могут назвать «социальным оптимизмом», а я на самом деле вижу в этом признаки того, что уровень благосостояния у населения как минимум не снижается, а как максимум — у определенных групп населения он растет. Отсюда и появляется такая эмоциональная реакция», — отметил эксперт.

«Следует отметить, что вопросы «Левада — центра» были связаны не с деньгами, они были связаны с обеспокоенностью военными конфликтами, с конфликтными темами массового характера. И это мне очень понравилось», — завершил свой комментарий Марат Баширов.