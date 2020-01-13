Урюпинск, Волгоградская область, , 17:47 — REGNUM Ольга Шушлебина 13 января вернулась на должность главного редактора газеты «Урюпинская правда» в городе Урюпинск Волгоградской области. С администрацией муниципалитета она заключила мировое соглашение.

Стороны заключили соглашение вечером 10 января. Согласно нему, с 13 января журналист возвращается на прежнюю работу и должность. Документ будет утверждён на судебном заседании 17 января, сообщает информационное агентство «Высота 102».

«Приказ о моем увольнении отменён, и для меня это достаточно. Буду добросовестно работать и, конечно же, никакой конфронтации с моей стороны не последует. Однако я настаиваю на полноценном мировом соглашении — с выплатой мне компенсации», — пояснила журналистам Ольга Шушлебина.

Напомним, главного редактора районной газеты уволили на основании статьи 278 Трудового кодекса РФ — без объяснения причин. По неофициальной версии, поводом стало «неправильное» размещение фотографий политиков в газете.

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