Урюпинск, Волгоградская область, 13 января 2020, 17:47 — REGNUM Ольга Шушлебина 13 января вернулась на должность главного редактора газеты «Урюпинская правда» в городе Урюпинск Волгоградской области. С администрацией муниципалитета она заключила мировое соглашение.
Стороны заключили соглашение вечером 10 января. Согласно нему, с 13 января журналист возвращается на прежнюю работу и должность. Документ будет утверждён на судебном заседании 17 января, сообщает информационное агентство «Высота 102».
Напомним, главного редактора районной газеты уволили на основании статьи 278 Трудового кодекса РФ — без объяснения причин. По неофициальной версии, поводом стало «неправильное» размещение фотографий политиков в газете.
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