Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Жительница блокадного Ленинграда, которая не обладала статусом блокадника и обратилась за помощью к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, получила право на соответствующие льготы. Об этом сообщил 13 января глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ржаненков заявил о выполнении поручения главы региона на совещании правительства Петербурга. Он сообщил Беглову о судьбе женщины, которая, судя по всему, обратилась к градоначальнику во время его объезда Шушар (Пушкинский район).

«В Шушарах к вам обращалась женщина, ее эвакуировали из детского дома, и трудно было найти документы. Мы помогли и нашли их. По каждому такому случаю необходим индивидуальный подход», — сказал Ржаненков.

Напомним, с января 2020 года петербуржцы, которые хотя бы день прожили в блокадном Ленинграде, получили право на льготы, но выплаты носят заявительный характер, и после подачи заявления необходимо присовокупить документы, его подтверждающие.

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