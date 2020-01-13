Женева, Швейцария, , 17:38 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может созвать срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с выявлением нового типа коронавируса в Китае и Таиланде. Об этом сообщает 13 января пресс-служба организации.

«Учитывая развитие ситуации, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус проведёт консультации с членами комитета по чрезвычайным ситуациям и может созвать заседание комитета в кратчайшие сроки», — говорится в распространённом заявлении.

Отмечается, что ВОЗ в настоящее время работает с официальными лицами в Китае и Таиланде после сообщений о подтверждении нового коронавируса у жителя Таиланда, вернувшегося из путешествия в китайский город Ухань.

Напомним, 11 января стало известно, что один из заболевших новым типом коронавируса в Ухане скончался, ещё около 40 человек с аналогичными диагнозами госпитализированы.

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